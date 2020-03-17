تأجيل كوبا أميركا بسبب كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) يوم الثلاثاء تأجيل كأس كوبا أميركا حتى 2021 بسبب فيروس كورونا.

وكان من المفترض إقامة هذه البطولة القارية هذا العام في كولومبيا والأرجنتين خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو وبمشاركة 12 منتخبا لكنها ستسير على خطى بطولة أوروبا التي تأجلت أيضا لمدة عام واحد بسبب انتشار الوباء.

وقال أليخاندرو دومينجيز رئيس الكونميبول :هذا إجراء استثنائي بسبب موقف غير متوقع ويستجيب للحاجة الضرورية لتجنب الانتشار المتسارع للفيروس. وأكد أن البطولة ستقام من 11 يونيو وحتى 11 يوليو 2021.

وقال رئيس اتحاد أميركا الجنوبية :لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار لكن يجب الحفاظ طوال الوقت على سلامة لاعبينا وكل الناس الذين يمثلون جزءا من عائلة كرة القدم الكبيرة في أميركا الجنوبية. ليس لدي أي شكوك في أن أقدم بطولة دولية في العالم ستعود بشكل أقوى في 2021.