السودان يوقف النشاطات الرياضية بسبب فيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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أعلنت وزيرة الصحة السودانية ولاء البوشي السودان الثلاثاء وقف كل النشاطات الرياضية في البلاد بما في ذلك منافسات كرة القدم، وذلك في إطار إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت البوشي للصحافيين "قررنا إيقاف جميع النشاطات الرياضية بما في ذلك منافسات كرة القدم وذلك حفاظا على سلامة اللاعبين والحكام والمدربين وجميع المشاركين في النشاط الرياضي".

ويأتي هذا القرار غداة إعلان السلطات في البلاد حال الطوارئ الصحية، بقرار من مجلس الأمن والدفاع.

وأعلن السودان في الثالث عشر من آذار/مارس رصد أول حالة إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.

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وبحسب وزير الصحة أكرم علي التوم، تم وضع 44 شخصا في الحجر الصحي بعد الاشتباه باحتمال إصابتهم بفيروس "كوفيد-19".

وقررت السلطات السودانية في 12 آذار/مارس إغلاق حدودها البرية مع مصر وتعليق الرحلات الجوية معها ومع ستّ دول أخرى ينتشر فيها فيروس كورونا المستجدّ ومنع مواطني هذه الدول من دخول أراضيها.

كما أغلقت الحكومة السبت كل المدارس والجامعات والكليات والمعاهد.

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