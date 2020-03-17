إرجاء بطولة فرنسا في كرة المضرب إلى أواخر سبتمبر بسبب فيروس كورونا

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب الثلاثاء عن إرجاء بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الى 20 أيلول/سبتمبر بعد أن كانت بين 24 أيار/مايو و7 حزيران/يونيو، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الفرنسي "أن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس +كوفيد-19+ تؤثر على جميع السكان. من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الذين كانوا يعملون في التحضير للبطولة، قرر الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب أن ينظم نسخة 2020 من بطولة رولان غاروس بين 20 أيلول/سبتمبر و4 تشرين الأول/أكتوبر".

وإذا لم يحدث أي طارىء جديد في الروزنامة، ستبدأ البطولة الفرنسية بعد أسبوع من نهائي الرجال في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وأفاد الاتحاد الفرنسي في بيانه أنه "على الرغم من عدم قدرة أي شخص على التنبؤ بما سيكون عليه الوضع في 18 أيار/مايو (موعد انطلاق تصفيات البطولة)، فإن إجراءات الحجر (الصحي) الحالية جعلت من المستحيل بالنسبة لنا مواصلة استعداداتنا. ونتيجة لذلك، لا يمكننا إقامة البطولة في المواعيد التي كانت مقررة سابقا".

وأوضح البيان أنه "من أجل التصرف بمسؤولية وحماية صحة موظفيه ومقدمي الخدمات والممونين خلال فترة التنظيم، اختار الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب الخيار الوحيد الذي سيسمح له بالحفاظ على نسخة 2020 من البطولة، مع انضمامه الى الجهود المبذولة في المعركة ضد +كوفيد-19+".

وانضمت بطولة رولان غاروس الى لائحة لا تحصى من الأحداث الرياضية التي تأثرت روزنامتها بفيروس كورونا، واتخذ القرار بإرجائها وآخرها كأس أوروبا 2020 لكرة القدم التي ستقام في صيف 2021 بحسب ما صدر الثلاثاء عن الاتحاد القاري.

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وأشار رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب برنار جيوديسيلي الى "أننا اتخذنا قرارا صعبا لكنه شجاع في هذا الظرف غير المسبوق الذي تطور بشكل كبير منذ نهاية الأسبوع الماضي. نحن نتصرف بمسؤولية ويجب أن نعمل معا في المعركة من أجل ضمان صحة الجميع وسلامتهم".

وبعد أن كانت تشكل ختام موسم الدورات المقامة على ملاعب ترابية، ستقام البطولة الفرنسية بحسب الموعد الجديد في قلب موسم الملاعب الصلبة والتي تبدأ في الثالث من آب/أغسطس مع دورة واشنطن، ما يعني أنه سيكون هناك تعديلات أيضا على روزنامة الدورات المقررة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، بعد أن اضطرت كل من رابطة المحترفين ورابطة المحترفات ايضا الى إلغاء العديد من الدورات في الأسبوعين الأخيرين بسبب فيروس كورونا.

وكانت دورة إنديان ويلز للماسترز أولى الدورات الهامة التي ألغيت بعد أن كانت مقررة في الأول من آذار/مارس الحالي، مع قرار رابطة المحترفين بعدم العودة الى الملاعب حتى 26 نيسان/أبريل على أقل تقدير، فيما حددت رابطة المحترفات الثاني من أيار/مايو موعدا مبدئيا لعودة المنافسات.

كما اتخذ قرار إرجاء نهائيات كأس الاتحاد لمنتخبات السيدات التي كانت مقررة في منتصف نيسان/أبريل الى موعد لم يحدد حتى الآن.

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