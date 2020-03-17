شكوك الإرجاء تعيد لليابان ذكريات "الأولمبياد المفقود"

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تتزايد الشكوك هذا العام بإمكان إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو في موعدها المحدد، ما يعيد الى العاصمة اليابانية ذكريات "الأولمبياد المفقود" الذي كان من المقرر ان تستضيفه في 1940.

دفع الهجوم العسكري الذي شنته اليابان في آسيا ذاك العام، الى نقل دورة الألعاب الصيفية التي كان من المقرر ان تستضيفها طوكيو الى العاصمة الفنلندية هلسنكي، قبل ان تلغى بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وبحسب المؤلف ديفيد غولدبلات الذي عرض تاريخ الألعاب في كتابه "ذا غايمز"، رغبت طوكيو باستضافة أولمبياد 1940 لتظهر للعالم تعافيها من الزلزال المدمر الذي ضربها عام 1923 وأودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص.

وفي مسعى مشابه، وضعت اليابان أولمبياد طوكيو 2020 كحدث رياضي كبير تستضيفه ويظهر تعافيها من الكوارث التي حلت بها عام 2011 جراء الزلزال المدمر والتسونامي والكارثة النووية في فوكوشيما.

في القرن الماضي، تقدمت اليابان بطلب استضافة نسخة 1940 بقيادة جيغورو كانو المؤسس لرياضة الجودو الحديثة وأول عضو ياباني في اللجنة الأولمبية الدولية، والذي أبرز حينها أهمية ان تستضيف القارة الآسيوية الحدث الرياضي الأهم عالميا للمرة الأولى في تاريخها.

وقال كانو في خطابه للجنة الدولية "لدي تصميم كبير. على الاولمبياد أن يأتي الى اليابان. إن لم يحصل ذلك، فالسبب لا بد ان يكون غير عادل".

كان من دوافع الرغبة اليابانية لاستضافة أولمبياد 1940 أيضا، تزامن دورة الألعاب مع مرور 2600 عام على تعيين الإمبراطور الأول جيمو.

تقدمت طوكيو بطلب الاستضافة عام 1932 ووجدت نفسها في منافسة مع هلسنكي وروما. وخاضت الإمبراطورية حملة ضغط واسعة شملت التوسل للزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني للتنازل لصالحها.

وكتب غولدبلات في كتابه ان الطرفين دخلا في ما يشبه صفقة تبادل، اذ "أعلن موسوليني بصراحة غير معهودة +سنتنازل عن طلبنا باستضافة نسخة عام 1940 لصالح اليابان إذا دعمت اليابان جهود إيطاليا للفوز باستضافة أولمبياد 1944 في روما+".

وبعد انسحاب روما وبقاء المنافسة بين طوكيو وهلسنكي، منحت اللجنة الأولمبية الدولية الاستضافة للعاصمة الآسيوية بـ37 صوتا مقابل 26.

- "دبلوماسية ثقافية" –

قبل أن تتقدم بترشيحها للاستضافة، غزت اليابان عام 1931 مقاطعة منشوريا، وانسحبت بعد عامين من عصبة الأمم (التي أصبحت لاحقا الأمم المتحدة) بسبب رفض الأخيرة المصادقة على احتلالها للمقاطعة الصينية.

كان طلب الاستضافة محاولة أيضا لدعم الدبلوماسية الدولية، وفقا لأساتو ايكيدا، الاستاذة المساعدة في جامعة فوردهام في نيويورك، والتي سبق لها الكتابة عن أولمبياد 1940.

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وأوردت ايكيدا في صحيفة "آسيا-باسيفيك جورنال" إن طلب اليابان كان "جزءا من دبلوماسيتها الثقافية في مسعى منها لتحسين علاقاتها مع الدول الغربية الديمقراطية، لا سيما بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية".

وبدأت اليابان استعداداتها للألعاب، وحددت 21 حزيران/يونيو 1940 تاريخا لحفل الافتتاح، وسط علامات استفهام حول ما اذا كان الامبراطور سيعلن بنفسه انطلاق الأولمبياد، نظرا الى الهالة المحيطة به والمكانة شبه الالهية التي يحظى بها من قبل اليابانيين، ما يعني بالتالي (حينها) ان المواطنين العاديين لا يمكنهم سماعه يتحدث او يشاهدونه بأم العين.

- خيبة أمل -

مع تزايد الضغط الدبلوماسي الخارجي على اليابان، ارتفعت داخل البلاد أصوات تطالب بتحويل تكاليف إقامة الأولمبياد الى الانفاق العسكري.

أبدى دبلوماسيون يابانيون يومها قلقهم إزاء احتمال مقاطعة دول عظمى كالولايات المتحدة وبريطانيا الألعاب احتجاجا على النشاطات العسكرية لبلادهم. رغم ذلك، وفي سيناريو مشابه لما يحصل حاليا بشأن أولمبياد 2020، بقي المسؤولون اليابانيون يؤكدون ان الألعاب قائمة في موعدها.

وأكدت بلدية العاصمة اليابانية في برقية الى اللجنة الأولمبية أن "مواطني طوكيو يبذلون قصارى جهودهم لإنجاح ألعاب 1940".

لكن اللجنة الأولمبية اليابانية رضخت للأمر الواقع في نهاية المطاف وانسحبت في تموز/يوليو 1938، معتبرة أن ما وصفته بـ "المشكلة مع الصين" جعل استضافة الالعاب مستحيلة.

وجاء في نشرة "أولمبيك نيوز" التي كانت تنشر حينها في طوكيو "كانت خيبة أمل اللجنة المنظمة والشعب الياباني كبيرة بسبب اضطرارهما للتخلي عن الألعاب، ولكن في ظل الظروف الراهنة، لم يكن هناك خيار آخر".

وقالت ايكيدا لوكالة فرانس برس "مع تدهور العلاقات الدولية وارتفاع الأنشطة العسكرية في القارة الآسيوية، لم يكن الإلغاء مفاجئا ربما".

ألغيت حينها أيضا الألعاب الأولمبية الشتوية التي كانت مقررة في سابورو شمال طوكيو، وتسببت الحرب العالمية الثانية بإلغاء أولمبياد 1940 بعد نقله استضافته الى هلنسكي.

بعد الحرب الثانية التي وضعت أوزارها في العام 1945، أضيئت الشعلة الأولمبية للمرة الأولى في لندن 1948، بعد أربعة أعوام من الموعد المحدد أصلا لاستضافة العاصمة الانكليزية للحدث.

استبعدت اليابان كقوة مهزومة في الحرب، واستضافت هلسنكي الأولمبياد الصيفي التالي في العام 1952، قبل ان تصبح اليابان، وطوكيو تحديدا، أول بلد آسيوي يستضيف الحدث الأبرز، وذلك في صيف عام 1964.

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