"نريد إنهاء الموسم".. رئيس الاتحاد الإسباني يصدم برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مصير الليجا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على ضرورة استكمال المسابقة المحلية وإنهاء الموسم قبل 30 يونيو المقبل.

وظهر روبياليس في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام للحديث عن الدوري الإسباني بعد الانتهاء من اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي تم فيه الإعلان عن تأجيل يورو 2020 حتى عام 2021.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني أن الهدف هو أن تنتهي جميع المسابقات -إن أمكن- قبل 30 يونيو: "موعد 30 يونيو ليس نهائيا ولا يجب أن يكون جدارًا لا يمكن عبوره، لكن هذا يضمن أن المنافسة عادلة ونزيهة".

وأضاف: "نتواصل منذ أيام مع الاتحاد الأوروبي بطريقة هاتفية وعبر الاجتماعات بالفيديو، حيث أراد ألكسندر سيفيرين (رئيس اليويفا) الاستماع لجميع الاتحادات، والآن عرفنا موقف المنافسات الأوروبية والمحلية واليورو".

Advertisements

وأوضح: "جميع الاتحادات اتفقت على أن الصحة والاقتصاد واستكمال المسابقات هم الركائز الأساسية لنا، وسنبدأ الخطوات اللازمة قبل استئناف البطولة بأسبوعين، وفقا لقرار السلطات الإسبانية الصحية والحكومية".

وعن إمكانية إلغاء بطولة الليجا، أجاب روبياليس: "سيتعين علينا استئناف البطولة في مرحلة ما، لكن إذا طلب الاتحاد الأوروبي منا أن نقرر بطلا وهابطين، سنسألهم عن المعايير لتحديد ذلك، لكننا نريد أن ننهي الموسم".

وتجاهل روبياليس إمكانية تتويج برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني باللقب إذا لم يتم إنهاء المسابقة قائلا: "إنهاء الدوري بهذا الترتيب الحالي هو ظلم كبير، لن نقوم بإلغاء الموسم ونريد إنهائه عاجلا أم آجلا".

وأتم قائلا: "يجب أن ينتهي الدوري الإسباني بنفس القواعد ولن تتغير، حتى لو كان الموقف استثنائيًا وعدم ضمان إنهاء الموسم في 30 يونيو، وأيضًا لن نقيم المسابقة وفقًا لترتيب الدور الأول، لهذا الحل هو إنهاء المسابقة".

يُذكر أن برشلونة يتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي جعبته 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، وذلك قبل 11 جولة من إسدال الستار على المسابقة المحلية التي يحمل لقبها البارسا.