ضحية جديدة لكورونا في يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة لاعبه بليز ماتويدي بفايروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بعد خضوعه لفحص طبي.

وأشار النادي الإيطالي في بيان رسمي إلى أن ماتويدي في عزلة بمنزله منذ يوم 11 مارس الجاري، لكن نتيجة الفحص جاءت إيجابية وثبتت إصابته بالفايروس.

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وكان دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس أول لاعب في الفريق يتم إعلان إصابته بفايروس كورونا الذي اجتاح إيطاليا وحولها إلى منطقة حجر صحي.

وذكر يوفنتوس في بيانه إلى أن ماتويدي لم يشعر بأي أعراض وأن حالته مستقرة، لكنه سيخضع لبرنامج علاجي في محاولة للشفاء من الفايروس الذي يزعج العالم.

يُذكر أن الدوري الإيطالي بالكامل قد توقف بقرار من رئيس الحكومة الإيطالية بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد في محاولة للسيطرة على الوضع والحد من انتشاره.