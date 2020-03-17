طرابزون سبور يفسخ عقد ميكيل بعد مطالبته بإلغاء الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ معتز عمرو:

أعلن نادي طرابزون سبور التركي فسخ تعاقد لاعبه النيجيري جون أوبي ميكيل، بسبب اعتراضه على استمرار منافسة الدوري التركي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأصدر نادي طرابزون سبور، متصدر الدوري التركي، بيانا اليوم الثلاثاء يشير فيه أنه تم الاتفاق وديا بين اللاعب والنادي التركي على فسخ التعاقد الذي كان سينتهي في صيف 2021.

وأشارت التقارير الصحفية أن إدارة نادي طرابزون سبور قررت إنهاء العلاقة مع أوبي ميكيل بسبب انتقاده لاستمرار مسابقة الدوري التركي في ظل توقف الأنشطة الرياضية في معظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وانتقد ميكيل عبر حسابه على "انستجرام" استمرار منافسة الدوري التركي في ظل الأوضاع الحالية، قائلا:" الحياة أهم من كرة القدم، فأنا لا أشعر بالراحة ولا أريد أن ألعب كرة القدم في الظروف الحالية".

وأضاف لاعب تشيلسي السابق:" يجب إلغاء الموسم في ظل الحالة المضطربة التي يعاني منها العالم".

يذكر أن منافسات الدوري التركي لازالت مستمرة ولم تتوقف مثل باقي الدوريات الأوروبية، حيث أقيمت مباريات الجولة 26 أيام الجمعة والسبت والأحد الماضيين.