محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علي البهجي:
أعلن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي، تكفلة باحتياجات 1000 أسرة مغربية محتاجة في ظل الظروف الصعبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وكتب حمد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن الرسول صلي الله عليه وسلم "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا، في ظل هذه الظروف الصعبة وتضامنا مع إخواننا من باب المسؤولية كل حسب قدرته لقد قررت أن اتكفل بـ 1000 أسرة كما أدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر".
وفي وقت سابق، أعلن وليد أزارو ، لاعب الأهلي المعار لفريق الاتفاق السعودي تكفله باحتياجات عدد من الأسر المغربية التي لا تستطيع الخروج من المنزل بسبب الظروف الصعبة.
تأتي تلك الخطوات من عدد من اللاعبين في ظل إعلان الدوريات حول العالم توقف نشاطها، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزارو.. حمد الله يعلن تكفله بـ 1000 أسرة محتاجة لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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