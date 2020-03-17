يويفا يعلن دراسة إجراءات جديدة لدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه شكّل مجموعة عمل لبحث كيفية استكمال منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وأعطى اليويفا الأولوية لإنهاء مباريات الدوريات المحلية، بعدما قرر تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة 12 شهرا لتقام في 2021 في إطار الجهود الجارية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

ويلتزم اليويفا بإكمال جميع مسابقات الأندية المحلية والأوروبية بنهاية الموسم الرياضي الحالي، أي 30 يونيو 2020 على أقصى تقدير، إذا كان الوضع يسمح باستئناف اللعب.

وشدد الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه قد يواجه قيود محتملة على فترات التقويم الحالية، مما قد يؤدي إلى جدولة مباريات الدوري المحلي في منتصف الأسبوع، وجدولة المباريات الأوروبية في عطلات نهاية الأسبوع.

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وأشار إلى أنه يمكن أن تكون هناك تعديلات على الجولات المؤهلة لدوري الأبطال ويوروبا ليج بالموسم المقبل (2020-21)، في حالة الانتهاء المتأخر من الموسم الحالي (2019-20)، أي بعد 30 يونيو 2020.

وحتى الآن، كل مباريات البطولات الأوروبية التابعة لليويفا والمباريات، بما في ذلك المباريات الودية للأندية والمنتخبات للرجال والسيدات، تم تعليقها حتى إشعار آخر، وفقا لما ذكره يويفا.

وتم تأجيل أربعة مباريات في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وثماني مباريات في الدوري الأوروبي، بالإضافة لمباراتي الذهاب بين إشبيلية ورما، وإنتر ميلان وخيتافي، اللتين كان من المقرر إقامتها الخميس الماضي.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أنه تم وضع فكرة واحدة جاري العمل عليها وهي إقامة المباريات بداية من دور الثمانية فيما بعده من مباراة واحدة، على أن تقام مباريات دوري الأبطال في مدينة اسطنبول، فيما تقام مباريات الدوري الأوروبي في مدينة دانسك.