لاعب النصر السعودي يدعم 1000 أسرة مغربية بسبب كورونا

في إطار المبادرات التي يتخذها عدد من لاعبي كرة القدم في تقديم المساعدات لمصابي فيروس كورونا، قام عبد الرازق حمدالله لاعب فريق النصر

السعودي بالتكفل برعاية 1000 أسرة مغربية في بلاده.وتشهد أنشطة كرة القدم والرياضة عامة فترة توقف حالياً بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة من سلطات الدول في شتي البلدان تجاه فيروس كورونا المستجد.كان مواطنه وليد أزارو لاعب فريق الإتفاق السعودي الذي خصص مبلغ مالي لدعم الأسر التي تعرضت للوباء العالمي.