أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي منذ قليل عن إصابة لاعب خط وسط فريق كرة القدم الأول الفرنسي بليز ماتويدي ، بفيروس كورنا المستجد كوفيد 19. ونشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة أعلن فيها إصابة لاعب وسط الفريق بليز ماتويدي بفيروس كورونا. والجدير بالذكر أن تلك الحالة هي الثانية في نادي السيدة العجوز ، حيث أعلن يوفنتوس من قبل دانيللي روجاني الذي ثبت أنه مصاب بفيروس كورونا بعد أن أجري التحاليل الازمخة التي أثبتت إيجابيتها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يعلن إصابة ماتويدي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.