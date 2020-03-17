اتحاد اليد يختار مدرب سيدات الزمالك مديرًا فنيًّا لمنتخبات الجيزة

تلقى نادي الزمالك اليوم الثلاثاء فاكسًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويفيد بأنه تقرر تكليف قاسم إبراهيم مدرب عمومي السيدات بنادي الزمالك مديرًا فنيًّا لمنتخبات منطقة الجيزة لكرة اليد .

لكرة اليد.ويفيد بأنه تقرر تكليف قاسم إبراهيم مدرب عمومي السيدات بنادي الزمالك مديرًا فنيًّا لمنتخبات منطقة الجيزة لكرة اليد .

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