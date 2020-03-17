يويفا يطالب الاتحادات الأوروبية بإنهاء الموسم الرياضي قبل أواخر يونيو القادم

طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء ، الاتحادات التابعة له يانهاء الموسم الرياضي الحالي قبل أواخر يونيو القادم، وذلك عقب قبول فيفا تأجيل بطولة أمم أوروبا يورو 2020.

وكان الفيفا قد وافق علي قرارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد أمريكا الجنوبية بتأجيل بطولتي أمم أوروبا يورو 2020، وبطولة كوبا أمريكا، ليقاما في صيف عام 2021، لإتاحة الفرصة لإستكمال بطولتي الدوري

الأوروبي و دوري أبطال أوروبا في الصيف القادم من 2020.

والجدير بالذكر أن الاتحادات الأوربية قامت بتأجيل بطولات الدوري المحلي بها بشكل مؤقت مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في تلك البلاد .

