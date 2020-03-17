الاتحاد السكندري يبدأ حملة تطهير شاملة بالنادي

تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تم أعتباراً من اليوم تطهير جميع أرجاء نادي الاتحاد السكندري بالمقر الرئيس بالشاطبى و بفرع سموحة بالمواد المُطهرة المُخصصة لهذا الغرض لحماية الأعضاء و حفاظاً على صحتهم في مواجهة فيروس كورونا.

كما تم تسليم جميع العاملين بالنادى الكمامات الصحية حفاظاً على صحتهم و صحة الأعضاء أيضاً، و بإشراف مباشر من الأستاذ جاسر شمس المدير التنفيذي الذي وجه الشكر لمحمد مصيلحى رئيس النادى على إهتمامه البالغ و متابعته المستمرة للإجراءات الاحترازية التي ينتهجها نادى الاتحاد السكندرى حفظاً على صحة الأعضاء و العاملين بالنادى.

الغرض لحماية الأعضاء و حفاظاً على صحتهم في مواجهة فيروس كورونا.كما تم تسليم جميع العاملين بالنادى الكمامات الصحية حفاظاً على صحتهم و صحة الأعضاء أيضاً، و بإشراف مباشر من الأستاذ جاسر شمس المدير التنفيذي الذي وجه الشكر لمحمد مصيلحى رئيس النادى على إهتمامه البالغ و متابعته المستمرة للإجراءات الاحترازية التي ينتهجها نادى الاتحاد السكندرى حفظاً على صحة الأعضاء و العاملين بالنادى.

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