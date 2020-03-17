رياضة | مع نهاية زمن ميسي ورونالدو ... خمس نجوم تتصارع على خلافة العرش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع نهاية زمن ميسي ورونالدو ... خمس نجوم تتصارع على خلافة العرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقترب شمس المنافسة الأقوى في تاريخ كرة القدم بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من الغروب، بعد أن أمتعا جماهير كرة القدم طيلة 15 سنة ماضية.

ميسي الذي يستعد للدخول في عامه الـ33 وكريستيانو رونالدو الذي أتم عامه الـ35 كونا ثنائي من الأفضل في التاريخ، بعد أن تُوجا بالعديد من البطولات وحطما كل الأرقام القياسية الممكنة.

وأعطت منافسة (ميسي - رونالدو) زخماً كبيراً ومتعة مضمونة لجماهير كرة القدم، التي كانت سعيدة الحظ بمشاهدة هاتين الأسطورتين.

وبالتأكيد مع إقتراب إعتزالهما كرة القدم، تستعد بعض المواهب والنجوم الأخرى لحمل لواء المنافسة بين النجمين، مع الإعتراف بصعوبة بلوغ ما حققه الثنائي من إنجازات، نبرز لكم خمس منها من خلال السطور التالية.

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

بالفعل هو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم الآن، وأغلى اللاعبين قيمة تسويقية وفقاً لجميع الإحصائيات والمراصد.

بدأت مسيرته في موناكو وإنتقل بمبلغ قياسي لباريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017، يبلغ من العمر 21 عاماً.

خاض في مسيرته الإحترافية 181 مباراة، سجل 117 هدفاً وصنع 66 هدفاً.

2- أيرلينج براوت هالاند (بوروسيا دورتموند)

آلة تهدفية لا ترحم وأحد أجمل مفاجآت هذا الموسم بعد آدائه الرائع مع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، والذي جعل كبار أوروبا يتكالبون على ضمه، ليقتنصه بوروسيا دورتموند الألماني في يناير الماضي.

خاض صاحب الـ19 عاماً في مسيرته الإحترافية مع أندية مولده النرويجي وريد بول سالزبورج النمساوي وبوروسيا دورتموند الألماني 105 مباراة، سجل 61 هدفاً وصنع 15 هدفاً.

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3- جادون سانشو ( بوروسيا دورتموند)

أحد أفضل الأجنحة في العالم ومطمع لجميع الأندية في الصيف أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وريال مدريد.

توجه لاعب مانشستر سيتي السابق لنادي بوروسيا دورتموند في صيف 2017 بعد أن باع الأخير نجمه عثمان ديمبلي لبرشلونة، الذي تركه نجمه الآخر نيمار جونيور لباريس سان جيرمان.

خاض صاحب الـ19 عاماً في مسيرته الإحترافية 134 مباراة، سجل 55 هدفاً وصنع 53 هدفاً.

4- سيرجي جنابري (بايرن ميونخ)

صاحب الـ24 عاماً وصاحب الأصول الإيفوارية، بدأت مسيرته في شبان نادي شتوتجارت، قبل أن تلتقطه عيون كشافي أرسنال، الذي أعاره لويست بروميتش ألبيون، قبل أن يبيعه لفيردر بريمن.

ونظراً لتألقه في بريمين، انتقل لبايرن ميونخ، الذي أعاره موسماً لهوفنهايم، قبل أن يعود ويواصل مسيرته مع البايرن.

خاض اللاعب 206 مباراة طوال مسيرته الإحترافية، سجل 72 هدفاً ومرر 42 تمريرة حاسمة.

5- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

من أفضل مهاجمي العالم في الوقت الحالي وهدف نادي برشلونة الأساسي في سوق الإنتقالات كبديل للأوروجواياني لويس سواريز.

انضم للنيرادزوري في صيف 2018 قادماً من راسينج الأرجنتيني، واستطاع انتزاع مكاناً أساسياً مع الفريق على حساب مواطنه ماورو إيكاردي.

خاض صاحب الـ22 عاماً 125 مباراة، سجل خلالها 51 هدفاً وصنع 11 هدفاً آخر.