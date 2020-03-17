رياضة | عاجل.. يوفنتوس يعلن عن إصابة جديدة داخل الفريق بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. يوفنتوس يعلن عن إصابة جديدة داخل الفريق بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن إصابة جديدة داخل صفوف الفريق بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وذلك بعد توقف النشاط الرياضي في أوروبا خلال الفترة الماضية.

ونشر الفريق الإيطالي بيانا رسميا يوضح خلاله أن الفحوصات الطبية لدى اللاعب الفرنسي ماتويدي لاعب خط وسط الفريق جاءت إيجابية وأنه مصاب بهذا الفيروس.

وكان فريق يوفنتوس قد أعلن منذ أيام عن إصابة مدافع الفريق دانييل روجاني بفيروس كورونا وانعزاله التام في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وتم عزل جميع اللاعبين والطاقم الفني بعد إصابة روجاني في الحجر الصحي أيضاً من أجل التأكد من عدم تواجد إصابات جديدة.