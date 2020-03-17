رياضة | المزين.. الهبوط اللياقي طبيعي في فترة التوقف! وهذا علي الجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزين.. الهبوط اللياقي طبيعي في فترة التوقف! وهذا علي الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا، للفجر الرياضي حول قرار الوزارة بإيقاف النشاط الكروي في مصر، بسبب وباء كورونا، وقال بأنه يتم عمل البرنامج الاسبوعي بناء علي جدول البطولة، ويتم تحديد احتياجات الفترة، علي حسب كل ما هو جديد، لكن فترة التوقف الحالية مختلفة، مشيراً الا انهم تدربوا يومي السبت والأحد، ثم تم إيقاف التدريبات ليوم الجمعة المقبلة، وسوف يعودوا للمران الجماعي يوم السبت المقبل.

وأردف "أي توقف يلحق الضرر بكل الفرق، ولكن الوضع الراهن مشكلة عالمية، ومسألة أمن قومي ووطني"

وأكمل بأن التوقف ليس يحسب في مصلحة الفريق أم لا، لأن حاليا كل الأماكن مغلقة حتي "الچيم".

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وكشف بأن سبق للجهاز وضع برنامج للاعبين وتم إرساله علي برنامج "واتساب"، ولكن أكد الي أن الجميع سيصاب بالضرر، وهو الذي جعلهم يمنعوا أي تدريب.

و رد علي سؤال "هل يخشي تعرض الفريق للهبوط في لياقة بعض اللاعبين"، بأن من الطبيعي أن يحدث هبوط، ولكن في حالة استرجاع بطولة الدوري سيتم منح الأندية فترة جيدة حتي يقدر كل نادي علي أن يستعد فيها.

وأتم تصريحاته للفجر الرياضي بأن خلال الأسبوع المقبل سيتتضح كافة الأمور، والذي علي أثرها سيتم اتخاذ القرار.