رياضة | المزين.. الهبوط اللياقي طبيعي في فترة التوقف! وهذا علي الجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزين.. الهبوط اللياقي طبيعي في فترة التوقف! وهذا علي الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأردف "أي توقف يلحق الضرر بكل الفرق، ولكن الوضع الراهن مشكلة عالمية، ومسألة أمن قومي ووطني"
وأكمل بأن التوقف ليس يحسب في مصلحة الفريق أم لا، لأن حاليا كل الأماكن مغلقة حتي "الچيم".
وكشف بأن سبق للجهاز وضع برنامج للاعبين وتم إرساله علي برنامج "واتساب"، ولكن أكد الي أن الجميع سيصاب بالضرر، وهو الذي جعلهم يمنعوا أي تدريب.
و رد علي سؤال "هل يخشي تعرض الفريق للهبوط في لياقة بعض اللاعبين"، بأن من الطبيعي أن يحدث هبوط، ولكن في حالة استرجاع بطولة الدوري سيتم منح الأندية فترة جيدة حتي يقدر كل نادي علي أن يستعد فيها.
وأتم تصريحاته للفجر الرياضي بأن خلال الأسبوع المقبل سيتتضح كافة الأمور، والذي علي أثرها سيتم اتخاذ القرار.