رياضة | حازم إمام يوقع للزمالك على عقود التجديد خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام يوقع للزمالك على عقود التجديد خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع مسئولو نادي الزمالك مع حازم إمام لاعب الفريق خلال ساعات للحصول على توقيعه بشكل رسمي وتجديد التعاقد بين الطرفين.



ولم يوقع حازم إمام حتى الآن علمًا أن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.



ويجتمع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك مع حازم إمام خلال ساعات للاتفاق على تفاصيل عقده الجديد مع الفريق وتوقيع العقود بشكل رسمي.



وجاء قرار التجديد لحازم إمام بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لحاجته إلى اللاعب ويعول عليه الكثير بإعتباره أحد كباتن الفريق.



ورفض حازم التوقيع لأي فريق في الفترة الأخيرة رغم العروض التي تلقاها بسبب تمسكه بالبقاء مع الزمالك.