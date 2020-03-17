رياضة | بسبب كورونا.. 4 بطولات قارية كبري تنتظر عشاق الساحرة المستديرة في 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. 4 بطولات قارية كبري تنتظر عشاق الساحرة المستديرة في 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع 4 بطولات قارية كبري خلال عام 2021، وذلك بعد تأجيل منافسات بطولتي أمم أوروبا، وكأس كوبا أمريكا، الذي كان مقررًا إقامتهما بالعام الحالي، لتقام البطولتين العام المقبل.

تأجيل بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) حتى العام المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي يُهدد معظم دول العالم خلال الفترة الحالية.

وعقد اليويفا اجتماعا عبر الفيديو مع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55، وتقرر تأجيل منافسات بطولة أمم أوروبا لتقام العام المقبل 2021 لتوفير وقت لاستكمال بطولات الدوري المحلية المتوقفة حاليًا.

تأجيل بطولة كوبا أمريكا بسبب كورونا

من ناحية أخري تقرر تأجيل بطولة كأس كوبا أمريكا 2020 لتقام في صيف العام المقبل 2021، وكان مقررًا اقامة البطولة في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو من العالم الحالي، قبل إعلان تأجيل منافسات البطولة للعام القادم بسبب فيروس كورونا.

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4 بطولات قارية كبري في 2021

بعد قرار تأجيل منافسات بطولتي أمم أوروبا، وكأس كوبا أمريكا التي كان مقررًا إقامتهما العام الحالي 2020، لتقام منافساتهما بالعام المقبل، يجعل العام القادم يشهد منافسات 4 بطولات قارية كبري هي:-

- بطولة أمم إفريقيا: تقام في الفترة من 9 يناير وحتي 6 فبراير لعام 2021 في الكاميرون

- بطولة أمم أوروبا: تقام منافسات البطولة في 12 مدينة أوروبية الصيف القادم بعد تأجيلها

- بطولة كوبا أمريكا: تأجلت منافسات البطولة القارية لتقام في صيف عام 2021 بالارجنتين وكولومبيا

- بطولة الكأس الذهبية: تقام منافسات بطولة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) بالولايات المتحدة الأمريكية

ويتيح قرار تأجيل بطولتي كوبا أمريكا وأمم أوروبا لتقام العام المقبل 2021، الفرصة أمام استكمال منافسات البطولات المحلية في مختلف دول العالم، وكذلك بطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وذلك بعد تعليق منافساتهم في وقت سابق بسبب انتشار فيروس كورونا.