رياضة | الاتحاد الإفريقي يدرس تأجيل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإفريقي يدرس تأجيل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد منتخب مصر والنادي الأهلي السابق والإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجآة تخص مستقبل البطولات الإفريقية خلال الفترة القادمة، بعد إنتشار فيروس كورونا والذى تسبب فى تأجيل معظم الدوريات والبطولات فى العالم.

ويدرس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل مباريات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بسبب فيروس كورونا.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" :"الأتحاد الأفريقى لكرة القدم يدرس تأجيل دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية".

وكان اليوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر تأجيل كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 للعام القادم فى شهري يونيو ويوليو، وأيضًا قرر اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل بطولة كوبا أمريكا للعام القادم بسبب فيروس كورونا المستجد.