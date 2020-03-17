الامارات | “فيفا” يتذكر رائد التعليق العربي الزملكاوي

شكرا لقرائتكم خبر عن “فيفا” يتذكر رائد التعليق العربي الزملكاوي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غرد الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على موقع التواصل الإجتماعي بذكرى وفاة رائد التعليق العربي في ذكرى وفاته الثلاثون وهو المصري محمد لطيف الذي بدأ لاعباً في نادي الزمالك المصري ولعب في أولمبياد برلين 1936 مع المنتخب المصري.
وقال الحساب الرسمي على حسابه: “ في مثل هذا اليوم من عام 1990، توفي رائد التعليق الكروي المصري والعربي محمد لطيف عن عُمر 80 سنة، شيخ المعلقين وصاحب التعبيرات الكروية الممتعة، لعب لنادي الزمالك ورينجرز الأسكتلندي، وشارك مع المنتخب في كأس العالم 1934”.
كما نشر الحساب الرسمي صورة نادرة لمحمد لطيف وهومع المنتخب المصري في أولمبياد برلين عام 1936.
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