شكرا لقرائتكم خبر عن فيرنانديز يُتوّج بجائزة أفضل لاعب فى البريميرليج عن فبراير الماضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الدولى البرتغالى برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزى، مجهوده بالحصول على جائزة جديدة فى الدورى الإنجليزى الممتاز. وذكر الحساب الرسمى للبريميرلييج، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أن برونو حصل على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى عن شهر فبراير الماضى. وكان النجم البرتغالى قد نجح فى الفوز بجائزة أفضل لاعب عن الشهر الماضى، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين فى إنجلترا.

وتمكن برونو فى مبارياته الثلاث الأولى بالدورى الإنجليزى الممتاز، الشهر الماضى، من تسجيل هدف وحيد وتقديم تمريرتين حاسمتين. وانضم برونو فيرنانديز لصفوف مانشستر يونايتد فى نهاية يناير الماضى، قادمًا من سبورتينج لشبونة، فى صفقة بلغت قيمتها الثابتة نحو 55 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات أخرى. يذكر أن رابطة الدورى الإنجليزى كانت قد قررت إيقاف منافسات البريميرليج حتى إبريل المقبل بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد خلال الفترة الحالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيرنانديز يُتوّج بجائزة أفضل لاعب فى البريميرليج عن فبراير الماضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.