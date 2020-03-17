شكرا لقرائتكم خبر عن شرط نارى من «ميسى» لتجديد عقده مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، أسطورة نادى برشلونة الإسبانى، وضع شرطًا أمام إدارة ناديه بالتعاقد مع البرازيلى نيمار داسيلفا واستعادته من جديد من فريقه باريس سان جيرمان، من أجل الموافقة على تجديد تعاقده.

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وقالت الصحيفة، إن ميسى اشترط عودة نيمار، الصيف المقبل، ليوافق على تجديد عقده مع الفريق الذى سينتهى فى صيف 2021 المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت الثلاثاء إلى أن باريس سان جيرمان مستعد لبيع نيمار فى الصيف المقبل مقابل 150 مليون يورو، فى الوقت الذى ترفض فيه إدارة الفريق الباريسى وبشدة الاستغناء عن النجم الآخر بالفريق كيليان إمبابى.

يذكر أن نيمار كان قد غادر برشلونة فى صيف 2017 منتقلًا إلى باريس سان جيرمان، فى صفقة أطلق عليها لقب «صفقة القرن»، حيث تم بيعه مقابل 222 مليون يورو.