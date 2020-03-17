شكرا لقرائتكم خبر عن سيميونى يطلب التعاقد مع «سانشيز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، احتمالية عودة نجم إنتر ميلان الإيطالى، إلى منافسات الدورى الإسبانى خلال الفترة المقبلة.
وقالت الصحيفة، إن التشيلى أليكسيس سانشيز قد يعود إلى إسبانيا من جديد، بمجرد نهاية فترة إعارته مع إنتر ميلان. وانضم أليكسيس سانشيز لصفوف إنتر ميلان فى الصيف الماضى، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من
مانشستر يونايتد.
وأضافت الصحيفة أن دييجو سيميونى المدير الفنى لأتلتيكو مدريد، يرغب فى ضم سانشيز، خاصة أن اللاعب التشيلى عمل تحت قيادته من قبل، عندما كان مدربًا لريفر بليت الأرجنتينى فى عام 2008. ولم ينجح سانشيز فى حجز مكان أساسى بتشكيلة إنتر ميلان تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتى، وشارك فى 15 مباراة بمختلف البطولات بواقع 596 دقيقة، وسجل هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.
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