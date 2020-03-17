شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يُجهز صفعة مدوية لجماهير يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «كورييرى ديللو سبورت» الإيطالية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول اقتراب رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو، من نادى يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن هناك اتفاقا سريا بين رونالدو وديفيد بيكهام، مالك نادى إنتر ميامى، من أجل انتقال صاروخ ماديرا إلى الدورى الأمريكى فى الصيف المقبل.

وأوضحت أن «الدون» يعشق الحياة فى أمريكا، وهو الأمر الذى يحاول بيكهام إقناع رونالدو بإنهاء مسيرته الاحترافية فى الدورى الأمريكى مع نادى إنتر ميامى.

ويأتى هذا فى الوقت الذى اعترف فيه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عن رغبته فى التمثيل فى فيلم يروى قصة حياته بعد إنهاء مسيرته الكروية، وهذا الأمر قد يستغله بيكهام من أجل تحقيقه لكريستيانو وإقناعه بالانضمام إلى صفوف ناديه.

ويعد انضمام كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وأحد أفضل لاعبى كرة القدم فى التاريخ حلماً بالنسبة لديفيد بيكهام.

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من جانب آخر، كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادى يوفنتوس يسعى لتمديد تعاقد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو حتى صيف 2024.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن إدارة اليوفى ترغب فى استمرار الدون البرتغالى حتى 2024، وحينها سيكون فى التاسعة والثلاثين من عمره، وذلك بسبب المستويات الفنية العالية التى يقدمها مع الفريق منذ انضمامه صيف 2018 قادما من ريال مدريد الإسبانى.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يسعى لإقناع رونالدو بالاستمرار موسمين آخرين عقب انتهاء تعاقده فى صيف 2022.

ويتقاضى النجم البرتغالى راتبا أسبوعيا يصل إلى 500 ألف جنيه

إسترلينى مع اليوفى.

وكان رونالدو قد سجل 21 هدفا هذا الموسم فى الدورى الإيطالى يحتل بها وصافة الهدافين خلف المتصدر شيرو إيموبيلى مهاجم لاتسيو (27 هدفا).

ويتواجد رونالدو خلال الفترة الحالية مع أسرته فى البرتغال نظرا لمرض والدته خلال الفترة الماضية، إلى جانب دخوله فى العزل الصحى بعد إصابة زميله روجانى، مدافع يوفتتوس بفيروس «كورونا».

يذكر أن الاتحاد الإيطالى كان قد قرر إيقاف منافسات «الكالتشيو» حتى شهر مايو المقبل، بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد فى إيطاليا بشكل كبير.