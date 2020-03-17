شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد لاعبات التنس متردد بشأن فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختلف اتحاد لاعبات التنس المحترفات مع بقية المؤسسات الرياضية التى أوقفت نشاطها بسبب فيروس كورونا، حيث قال إنه سيتريث لمزيد من الوقت قبل اتخاذ قرارات.

وأوقف اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس بطولات الرجال لمدة 6 أسابيع، يوم الخميس الماضى، قبل أن يوقف الاتحاد الدولى للعبة كل مسابقاته حتى 20 إبريل.

وقال اتحاد اللاعبات المحترفات فى البداية إنه لن يسير على خطى اتحاد الرجال، قبل إلغاء بطولات تشارلستون ووادى الحجارة وبوجوتا.

وقالت متحدثة باسم اتحاد اللاعبات: «اتحاد اللاعبات المحترفات ملزم أمام الأعضاء سواء لاعبات أو بطولات بتوفير فرص للعب، ونشعر بأنه من الأفضل عرض مزيد من الوقت للنظر فى إمكانية اللعب».

وأوقف الاتحاد الدولى نسخة كأس الاتحاد لفرق السيدات المستحدثة والموازية لكأس ديفيز للرجال، المقررة فى إبريل فى بودابست بينما ألغيت منافسات إنديان ويلز هذا الشهر فى جنوب كاليفورنيا فى اللحظات الأخيرة.

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وتنطلق البطولات المقبلة التابعة لاتحاد اللاعبات المحترفات يوم 20 إبريل فى شتوتجارت وإسطنبول، ما يعنى انطلاق الموسم الأوروبى لبطولات الملاعب الرملية.

وأضاف اتحاد اللاعبات المحترفات: «نتواصل بشكل مستمر مع مسؤولى بطولات الملاعب الرملية والعشبية ونتوقع اتخاذ قرار فى الأسبوع المقبل».

من جهة أخرى، أعلن نجم التنس التونسى، مالك الجزيرى، أنه سيخضع للحجر

الصحى الذاتى.

ونشر الجزيرى مقطع فيديو عبر «إنستجرام»، قال فيه: «عدت إلى تونس من الخارج، وقمت فى المطار بكل الإجراءات اللازمة».

وتابع: «سألتزم بما يفرضه القانون، حيث تحولت مباشرة إلى منزلى، وسأدخل فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما.. سأمكث هنا بمفردى، حتى إن بينت التحاليل لا قدّر الله فيما بعد أننى أصبت بفيروس كورونا، لا أمرر العدوى لعائلتى أو أصدقائى أو أقربائى».

وأردف: «على الجميع فى تونس أن يلتزموا بالحجر الصحى، خصوصا الذين كانوا خارج البلاد، وهذا الإجراء مهم جدا، باعتبار أن وباء كورونا انتشر فى كل العالم، وعلينا أن نحمى بلادنا منه ونحول دون انتشاره».