شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يؤجل النظر فى عقوبة «يويفا» ضد مانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن وباء كورونا المنتشر عالميًا، قد يتسبب فى تأجيل النظر فى الاستئناف المقدم من مانشستر سيتى إلى المحكمة الرياضية (كاس) ضد عقوبة الاتحاد الأوروبى (يويفا).
وكان يويفا قد أقر بمعاقبة مانشستر سيتى بالحرمان من المشاركة فى البطولات الأوروبية لمدة موسمين مقبلين إلى جانب تغريمه ماليا بسبب خرق قواعد اللعب المالى النظيف.
وقدمت إدارة مانشستر سيتى قبل عدة أسابيع استئنافاً إلى المحكمة الرياضية للنظر فى العقوبة الموقعة من قبل يويفا.
وقالت الصحيفة، إنه قد يتم تأجيل النظر فى الطلب المقدم من مانشستر سيتى على خلفية تفشى وباء كورونا فى جميع أنحاء العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن سيتى كان يأمل فى عقد جلسة استماع أوائل الصيف المقبل، إلا أن هذا الأمر لا يبدو واقعيًا خاصة أن (كاس) أجل بالفعل 3 جلسات استماع ولديها 16 قضية أخرى مجدولة حتى 18 مايو المقبل.
وقال الأمين العام ماتيو ريب لوكالة رويترز: «إن المحكمة تجرى بالفعل بعض التعديلات، وتراقب الوضع عن كثب وتتكيف باستمرار مع الظروف المستجدة». وأضاف: «جلسات الاستماع الشخصية ما زالت جارية، وإذا كانت الأمور عالية الخطورة فيتم اللجوء إلى الاستماع عن طريق روابط الفيديو أو الهواتف وربما التأجيل إلى وقت لاحق».
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