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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كين يختار فريقه الجديد في حال قرّر مغادرة توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
كشفت صحيفة ذا صن الانكليزية أن نجم نادي توتنهام هاري كاين إختار وجهته المقبلة في حال قرّر الرحيل عن صفوف النادي خلال الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ النجم الانكليزي يرغب في الإنتقال إلى صفوف نادي يوفنتوس الايطالي، ويعتبره الخيار الأول بالنسبة له، مفضلا البيانكونيرو على أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد.
وكانت تقارير صحافية عدّة في وقت سابق قد أشارت إلى أن السبيرز يريد مبلغ 170 مليون يورو مقابل التخلي عن هدافه علما أن اللاعب يرتبط بعقد مع السبيرز لعام 2024.
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