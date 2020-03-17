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مولر: قرار التأجيل صحيح

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مولر: قرار التأجيل صحيح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

دعم لاعب ​بايرن ميونيخ​ الالماني ​توماس مولر​ قرار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بتأجيل بطولة كأس الامم الاوروبية الى العام القادم بسبب ​فيروس كورونا​.

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وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم قد اعلن اليوم تأجيل البطولة القارية الى العام القادم وذلك بسبب انتشار الفيروس في معظم دول اوروبا.

وغرد مولر على حسابه الرسمي على تويتر قائلا:" القرار الصحيح الوحيد".

وكان انتشار فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة في الدول الاوروبية قد اثر بشلك سلبي على النشاط الرياضي وتسبب في تعليق معظم الدوريات وتقيف اغلب البطولات الى اجل غير مسمى

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