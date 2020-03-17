شكرا لقرائتكم خبر

إلزام الأندية بممارس صحي عند البوابات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

شددت وزارة الرياضة على جميع مكاتبها في المناطق أنه على إدارات الأندية الرياضية عند الرغبة في إقامة التدريبات خلال فترة تعليق النشاط الرياضي، التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية وإيجاد ممارس صحي عند البوابات للكشف واقتصار الدخول لمن يجب وجودهم للضرورة ومنع تبادل القمصان مع ضرورة التعقيم.

كما منعت وزارة الرياضة إقامة أكثر من فريق في ملعب واحد لتجنب التلاحم بين اللاعبين قدر الإمكان والابتعاد لمتر فيما بينهم.

أبرز التوجيهات: