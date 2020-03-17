إلزام الأندية بممارس صحي عند البوابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة
شددت وزارة الرياضة على جميع مكاتبها في المناطق أنه على إدارات الأندية الرياضية عند الرغبة في إقامة التدريبات خلال فترة تعليق النشاط الرياضي، التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية وإيجاد ممارس صحي عند البوابات للكشف واقتصار الدخول لمن يجب وجودهم للضرورة ومنع تبادل القمصان مع ضرورة التعقيم.
كما منعت وزارة الرياضة إقامة أكثر من فريق في ملعب واحد لتجنب التلاحم بين اللاعبين قدر الإمكان والابتعاد لمتر فيما بينهم.
أبرز التوجيهات:
- اقتصار الدخول للنادي للأشخاص الذين تتطلب الحاجة وجودهم خلال التدريبات.l توفر جميع المواد الوقائية الأساسية مثل الماء والصابون وسائل تعقيم اليدين عند المداخل والمخارج والمصاعد ودورات المياه.
- إلزام جميع اللاعبين باستخدام أدواتهم وملابسهم الشخصية وعدم تبادلها مع شخص آخر.
- يغلق النادي المنطقة التي تم الإعلان عن انتشار الفيروس فيها.
- تجنب وجود أو مشاركة اللاعبين في الأماكن أو المناطق التي تم الإعلان عن انتشار الفيروس فيها.
- وجود ممارس صحي عند مدخل النادي لفحص جميع العاملين واللاعبين يوميا.
- متابعة جميع الأشخاص الملزمين بالحجر الصحي.
- متابعة الغياب لأسباب صحية لكل العاملين والمتعاقدين بالنادي.
- تجنب وجود أكثر من فريق في ملعب واحد.
- الحفاظ على المسافة الآمنة بين اللاعبين (متر إلى مترين).
- تجنب التلاحم بين اللاعبين قدر الإمكان.
- التأكيد على غسل وتعقيم الأيدي بانتظام وعدم ملامسة الأسطح.
- استخدم المنديل عند السعال أو العطس وتغطية الفم والأنف به، والتخلص منه في سلة النفايات ثم غسل اليدين جيدا.
- تنظيف وتعقيم الملاعب والأجهزة الرياضية والمسطحات بشكل دوري.
- التأكيد على وجود التهوية الجيدة في الأماكن المغلقة ومناطق التدريب.
- وجود فريق طبي دائم يتكون من طبيب ومسعف مع كل فريق.
- تجنب التزاحم والتجمع عند البوابات.
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