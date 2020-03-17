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تعليق الدوري.. المستفيدون أكثر من المتضررين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

فيما صب قرار وزارة الرياضة القاضي بتعليق النشاط الرياضي في السعودية وتوقف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنهاية الجولة الـ22 في مصلحة الجميع من رياضيين وغيرهم، استفادت أطراف أخرى من هذا القرار تماما، كما تضررت أخرى على مستوى المنافسة على لقب الدوري أو تحسين المراكز أو الهروب من مناطق الخطر.

ويأتي قرار تعليق النشاط الرياضي في السعودية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد «COVID - 19» والحد من خطورته، حفاظا على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

أبرز المستفيدين من القرار:

1 فرق المؤخرة

وهي العدالة وضمك والفتح والاتحاد والحزم، حيث سيكون التوقف القسري فرصة لها لالتقاط الأنفاس ومراجعة الحسابات وترتيب الأوراق قبل استئناف الدوري مرة أخرى، من أجل النجاة والهروب من خطر الهبوط في ظل تبقي 8 جولات من الدوري.

2 المدربون الجدد

فترة التوقف فرصة سانحة ومناسبة للمدربين الجدد في الدوري، وأبرزهم مدربا الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش الذي قاد فريقه في مباراة واحدة فقط قبل التوقف، وكذلك مدرب الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي، إذ سيمكنهما التوقف من التعرف أكثر على احتياجات الفريقين وتوظيف العناصر الموجودة. كما يمكنهما التوقف من التعرف على الفرق المنافسة، وكيف ينجح كل منهما في العبور بفريقه إلى بر الأمان.

3 اللاعبون المصابون

يجد عدد كبير من اللاعبين فترة التوقف الحالية فرصة جيدة لتهيئة أنفسهم، إما لإجراء العمليات بعد قرار التأجيل إلى نهاية الموسم، أو خوض برامج تأهيلية تسبق عودتهم. وتكتظ معظم عيادات الأندية بلاعبين مصابين، مثل عبدالله مادو والخيبري وخالد الغنام في النصر. ومعتز هوساوي وحسين المقهوي ومحمد العويس ومحمد خبراني (الأهلي). وزياد المولد وأنيس البدري وكريم الأحمدي (الاتحاد). وعبدالله عطيف (الهلال). ومحمد السهلاوي (التعاون)، وغيرهم من اللاعبين.

4 فهد المولد والاتحاد

ستسهم فترة التوقف في تقليص فترة إيقاف لاعب فريق الاتحاد فهد المولد بسبب المنشطات، حيث كان من المرجح عودته في لقاء النصر في الجولة الـ29 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد انقضاء فترة الإيقاف الرسمية، إلا أن التوقف سيفيد اللاعب وفريقه حال استئناف الدوري، حيث سيتمكن من المشاركة قبل مباراة النصر، وبذلك يكون اللاعب وناديه أبرز المستفيدين من التوقف.

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5 الحكم السعودي

زادت فرصة الحكم السعودي للعودة إلى الواجهة من جديد، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في دول أوروبا. ومتى تم استئناف الدوري فسيكون الحكم المحلي المقصد الأول للجنة الحكام لاختياره لمختلف المباريات حتى الكبيرة منها بعدما انحصرت مشاركته وحضوره في المواجهات الأقل جماهيرية.

أبرز المتضررين من القرار:

1 أندية المقدمة (الهلال والنصر والوحدة)

فهي أكثر الفرق تأثرا بفترة التوقف الحالية في ظل المنافسة على صدارة الترتيب وتصاعد أدائها الفني في الأمتار الأخيرة من الدوري، كما أنها كانت تأمل في المواصلة بالحماسة نفسها، إلا أن التوقف قد يعيد ترتيب الأوراق من جديد ويبرز منافسين آخرين على المقدمة.

2 الأندية الجماهيرية

قبل قرار تعليق النشاط الرياضي صدر قرار بخوض الجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون جمهور، وقاد ذلك إلى فقدان الأندية الجماهيرية قواعدها الداعمة لها في المدرجات، وفي مقدمتها المتصدر الهلال، حيث تأثر من غياب جماهيريته العريضة في المنطقة الجنوبية عندما حل ضيفا على ضمك في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية وتعادل معه 1-1.

كما افتقد النصر جمهوره في مواجهة الرائد رغم فوزه، فيما تأثر الاتحاد أيضا بغياب جماهيره بالديربي الأعرق أمام الوحدة وخسر 1-2.

3 الرعاة والمعلنون

مقابل سلامة الرياضيين والمواطنين والمقيمين سيخسر رعاة الأندية والمعلنون على قمصان الفرق واللوحات في الملاعب والأندية، خاصة أن عقود بعضهم تنتهي بنهاية الموسم، مما يفتح بابا جديدا في كيفية عمل تسوية حال تسلمت أندية كامل مبالغ عقود الرعاية والإعلانات.

4 اللاعبون الذين تزيد أوزانهم سريعا

بعض اللاعبين تزيد أوزانهم سريعا متى ابتعد أحدهم عن التدريبات اليومية، كما أن بعضهم يتكاسل عن أداء التدريبات بصورة انفرادية، خاصة أنه يكون بعيدا عن عيون الجهاز الفني والمعد البدني، لذلك يتعرض إلى زيادة في وزنه، وبالتالي قد يكون موسمه قد انتهى حال استئناف المنافسات، حيث لن يكون بالمقدور تهيئته في الجولات المقبلة من خلال رسم برنامج إعدادي خاص له.