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تأجيل يورو 2020 إلى 2021

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تأجيل يورو 2020 إلى 2021
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ لندن

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في اجتماعه أمس، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

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وعقد اليويفا أمس مؤتمرا عبر الفيديو مع جميع الاتحادات الـ55 الأعضاء لمناقشة مصير البطولة هذا العام وغيرها من المنافسات الأوروبية.

وكتب الاتحاد النرويجي على تويتر قبل إعلان القرار رسميا أن يويفا قرر تأجيل البطولة إلى صيف العام المقبل لتقام في الفترة بين 11 يونيو حتى 11 يوليو 2021.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في يونيو المقبل، إلا أن توقف الدوريات الأوروبية حاليا أدى لتأجيلها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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