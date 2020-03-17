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تأجيل يورو 2020 إلى 2021

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ لندن

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في اجتماعه أمس، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

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وعقد اليويفا أمس مؤتمرا عبر الفيديو مع جميع الاتحادات الـ55 الأعضاء لمناقشة مصير البطولة هذا العام وغيرها من المنافسات الأوروبية.

وكتب الاتحاد النرويجي على تويتر قبل إعلان القرار رسميا أن يويفا قرر تأجيل البطولة إلى صيف العام المقبل لتقام في الفترة بين 11 يونيو حتى 11 يوليو 2021.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في يونيو المقبل، إلا أن توقف الدوريات الأوروبية حاليا أدى لتأجيلها.