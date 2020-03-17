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إصابة رئيس الاتحاد الياباني بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ طوكيو كشف تقرير إخباري أمس أن رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما أصيب بعدوى فيروس كورونا. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أن نتائج الفحوص التي خضع لها تاشيما جاءت إيجابية. وجاء الإعلان عن إصابة تاشيما في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية «طوكيو 2020» في ظل انتشار العدوى بفيروس كورونا الذي ألقى بظلاله، ولا يزال، على عدد هائل من الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم.



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