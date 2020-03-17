شكرا لقرائتكم فيفا يوجه صدمة قاسية للأهلي والزمالك بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ناديي الأهلي والزمالك بعد اقتراب أي منهما لنيل لقب ابطال أفريقيا خلال النسخة الحالية بعد بلوغهما الى دور نصف نهائي البطولة القارية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين تغيير موعد كأس العالم للأندية 2021، بعد تأجيل بطولتي أوروبا وكأس كوبا أمريكا إلى العام المقبل.

وقال إنفانتينو في بيان إن "فيفا" سيعقد مؤتمراً عبر الفيديو غداً الأربعاء، سيتم خلاله التصديق على قراري الاتحاد الأوروبي "يويفا" واتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، وبحث مدى إمكانية إقامة كأس العالم للأندية، التي سينافس فيها 24 فريقاً، في وقت لاحق في 2021 أو 2022 أو 2023.

ويعول ممثلا الكرة المصرية على تواجدهما في البطولة العالمية التي تدر الكثير من الدولارات وهي كأس العالم للأندية حال حصول أي فريق على اللقب القاري.

Advertisements

وينتظر الأهلي مواجهة الوداد المغربي بدور نصف النهائي للبطولة القارية، بينما سيلتقي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي في الدور نفسه والمقرر له نهاية ابريل المقبل وسط مخاوف من تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا في عدد من بلدان العالم.

وقال الاتحاد الافريقي اليوم أنه قام بتأجيل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين التي كان مقرراً اقامتها بالكاميرون العام الجاري بسبب ظروف صعوبة الانتقالات بين الدول ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها البلدان نتيجة تفشي فيروس كورونا الذي اعترفت به منظمة الصحة العالمية وباءاً عالمياً.

كما أقرت لجنة الطوارئ في كاف بتأجيل اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم والذي كان مقرراً له في الرابع والعشرين من شهر ابريل المقبل بالكاميرون بسبب المخاوف وتنفيذاً للاحتياطات الطبية التي أعلنت عنها اللجنة المعنية في الاتحاد القاري.