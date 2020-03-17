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مسؤل بالاسماعيلي يكشف تفاصيل سفر باهر المحمدي إلى ألمانيا

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جدة - عمرو شويل كشف مسئولو النادي الاسماعيلي تفاصيل سفر باهر المحمدي قائد الفريق الي المانيا ، حيث قال الموقع الرسمي للنادي :"طالب باهر المحمدى ومدافع الإسماعيلى منذ أيام السفر إلى ألمانيا من أجل الإطمئنان على ركبته بعد تعرضه لتمزق فى الأربطة وذلك حسب تصريحات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، ووافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى ،المشرف العام على قطاع الكرة على سفر المدافع الدولى للخارج مع تكفل النادى بكافة المصاريف.

 

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وكان  باهر المحمدى قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الجونة مؤخرا بمسابقة الدورى بعد انقاذه لهدف محقق فى اللحظات الأولى من المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى قبل أن ترتطم ركبته بالقائم ليتم استبداله بعدها على الفور، ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لاعبيه اجازة لمدة 10 أيام بشكل مبدئى .

 

يأتى ذلك ، فى أعقاب قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن إيقاف النشاط الرياضى فى مصر بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.. وكان الفريق سيخوض لقاء مرتقب أمام الرجاء بإياب نصف نهائى كأس محمد السادس للاندية الأبطال قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

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