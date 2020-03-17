شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يطالب مشجعيه بالبقاء في المنازل واتباع تعليمات السلطات الألمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب نادى بايرن ميونخ الألماني، جميع مشجعيه للبقاء في المنازل واتباع التعليمات التي تصدرها السلطات المعنية، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وذكر النادى في بيانه الرسمي مساء اليوم الثلاثاء "في ظل توقف النشاط الكروي في معظم أنحاء العالم، وفي سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يدعو بايرن ميونخ جميع مشجعيه للبقاء في المنازل واتباع التعليمات التي تصدرها السلطات المعنية"، مضيفا " ربما تبعد بيننا المسافات في هذا الظرف الصعب، ولكننا نظل متحدين في قلوبنا! ابقوا آمنين.. الزموا المنزل".

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من جانبه، أكد رئيس النادي هيربيرت هاينر، في تصريحاته للموقع الرسمي لنادى بايرن ميونخ، على أن سلامة وصحة المواطنين تأتي في المقام الأول في الوقت الحالي، مضيفا "صحة المواطنين هي الأهم قبل كل شيء في الوقت الراهن".

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن وجود 3 سيناريوهات محتملة للدوري الألماني، بعد أن تم إيقافه من الاتحاد المحلى، حتى الثانى من شهر ابريل المقبل، بسبب انتشار فيروس كيرونا المستجد.