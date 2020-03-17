شكرا لقرائتكم إنفانتينو: يجب تغيير موعد مونديال الأندية 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء، إنه يتعين تغيير موعد كأس العالم للأندية 2021 بعد تأجيل بطولتي أوروبا وكأس كوبا أميركا إلى العام المقبل.

وقال إنفانتينو في بيان إن فيفا سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو يوم الأربعاء سيتم خلاله التصديق على قراري الاتحاد الأوروبي (يويفا) واتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) وبحث مدى إمكانية إقامة كأس العالم للأندية، التي سينافس فيها 24 فريقا، في وقت لاحق في 2021 أو 2022 أو 2023.