توم برايدي يعلن رحيله عن فريقه نيو إنغلاند باتريوتس

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أعلن لاعب كرة القدم الأميركية توم برايدي الثلاثاء رحيله عن نيو إنغلاند باتريوتس، منهياً بذلك مسيرة تألق امتدت 20 عاما مع الفريق الذي شهد تحوله إلى أنجح لاعب صانع ألعاب في تاريخ الدوري المحلي.

وأكد برايدي (42 عاما) رحيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون ان يفصح عن وجهته المقبلة. وأوضح "على الرغم من أن رحلتي ستستكمل في مكان آخر، فإنني أقدر كل ما حققناه وممتن لإنجازات فريقنا المذهلة".

ويعتبر برايدي على نطاق واسع أعظم صانع في تاريخ الدوري الأميركي "ان اتش أل"، ويحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب المباراة النهائية ("سوبر بول") مع ستة تتويجات خلال مسيرته الاحترافية.

كما فاز بلقب أفضل لاعب في "سوبر بول" أربع مرات، واختير أفضل لاعب في الدوري المنتظم ثلاث مرات (2007 و2010 و2017).

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وأصبح برايدي أكبر صانع ألعاب يفوز بلقب الدوري بعدما قاد فريقه للفوز على لوس أنجليس رامس العام الماضي بعمر الـ 41 عاما. كما يحمل الرقم القياسي بعدد المشاركات في مباراة "سوبر بول" (تسع مرات).

وبرحيله عن نيو إنغلاند ينهي واحدة من الثنائيات التاريخية مع مدرب الفريق بيل بيليشيك الذي اختاره للانضمام الى الفريق في "درافت" العام 2000، حيث كان برايدي الرقم 199 بين اللاعبين الجدد.

وينسب الى بيليشيك (67 عاما) الفضل الأكبر في صقل موهبة برايدي، وتحويله من لاعب ناشئ مغمور الى أسطورة في عالم اللعبة.

وذكر برايدي مرارا انه يعتزم اللعب حتى منتصف الأربعينات من العمر.