فينالدوم يتحدث عن دور كلوب في تطوره.. وكيف عاد ليفربول لمكانته المعهودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ معتز عمر:

تحدث الهولندي فينالدوم، لاعب فريق ليفربول، عن تطور مستواه مع الريدز في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى دور مدربه يورجن كلوب في ازدهار أدائه.

وقال فينالدوم في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:" راض عن تطوري مع ليفربول، وأعتقد أنني أصبحت لاعبًا أفضل وأكثر تكاملًا هنا".

وأضاف لاعب الوسط الهولندي عن تغيير مركزه في الملعب:" اعتدت اللعب كلاعب وسط هجومي في الماضي، ولكن منذ كأس العالم عام 2014، أصبحت أقوم ببعض الواجبات الدفاعية أيضًا".

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وعن دور كلوب في تعديل واجباته في وسط الملعب، قال فينالدوم:" يورجن كان يرى أن المركز الأنسب لي هو مركز لاعب الوسط الدفاعي، فالأمر لم يكن سهلًا لي في بادئ الأمر، لأنني اعتدت التقدم إلى الأمام، ولكن هذا ساعد في تطوري كلاعب".

وأكمل:" كلوب كان له دور كبير في تحسن أدائي، لقد أعاد النادي إلى مكانته المعهودة، وأرى أن أسلوبه ورؤيته يناسبان النادي، جميع اللاعبين يحبون يورجن هنا لأنه مدرب جيد ويهتم بهم ويعمل على تطوير مستواهم دائمًا".

وواصل فينالدوم حديثه عن مدربه:" لقد دارت بيننا العديد من الأحاديث الشخصية، يمكنني القول أنه أصبح أحد الأشخاص المهمين بالنسبة لي. إنه يعرف الكثير من الأشياء التي لا يعرفها المدربون الآخرون عني، وتجمعني به علاقة طيبة للغاية".

يذكر أن فينالدوم انضم لفريق ليفربول في أول فترة انتقالات صيفية عقب تولي يورجن كلوب الإدارة الفنية لفريق الريدز في عام 2015.