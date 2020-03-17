ليفربول يقرر إغلاق عدة أماكن لتجمعات الجماهير بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق عدة أماكن خاصة بتجمع جماهير الريدز في بريطاينا وأيرلندا.
وأصدر ليفربول بيانا عبر حسابه الرسمي، أكد خلاله على سلامة وصحة الجماهير والموظفين لدى النادي، لذلك قرر إغلاق المطعم الرسمي للنادي، بالإضافة لإغلاق متحف ليفربول بداية من 18 مارس وحتى 4 أبريل.
وتأتي تلك القرارات من جانب نادي ليفربول الإنجليزي، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث سبقها تجميد مسابقة الدوري الإنجليزي حتى إشعار آخر.
وأوضح ليفربول في بيانه، أنه يدرك شعور المشجعين بخيبة أمل جراء تلك القرارات، لكنه في الوقت نفسه يؤكد على سلامة وحماية الجماهير هي واجب.
وأشار إلى أن المتجر الخاص بليفربول سيبقى مفتوحا، أما بالنسبة لمتاجر الأندية خارج المملكة المتحدة وأيرلندا، فيُرجى من الداعمين التحقق من المعلومات المحلية.
وأكد بيان ليفربول، أنه سيتم أيضًا تعليق جميع الأحداث التي ليست أيام المباريات خلال هذه الفترة المعلنة.
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