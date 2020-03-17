تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة حتى نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- معتز عمرو
قرر القائمون على بطولة فرنسا المفتوحة للتنس تأجيل المنافسة حتى نهاية العام الحالي بسبب فيروس كورونا.
وأشار الحساب الرسمي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس " رولان جاروس" على تويتر أن البطولة تم تأجيلها لتقام في الفترة بين 20 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر من العام الحالي.
وكان من المقرر إقامة بطولة فرنسا المفتوحة في الفترة من 24 مايو حتى 7 يونيو، قبل أن تؤجل بسبب تفشي فيروس كورونا في قارة أوروبا.
وتصنف بطولة فرنسا المفتوحة كثاني أكبر بطولات لعبة كرة التنس بعد بطولة أستراليا المفتوحة.
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