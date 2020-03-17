رمضان صبحي يتحدى 4 من لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علي البهجي:

دخل رمضان صبحي، لاعب الأهلي في تحدي مع عدد من زملائه بفريق الكرة، بالتدرب خلال التواجد بالمنزل، بعدما أصدر الأهلي قرار بتجميد النشاط كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر تويتر مقطع فيديو مصور لرمضان صبحي أثناء التدرب داخل حديقة منزله.

وظهر صبحي خلال المقطع المصور، يقوم بتعقيم يديه أولا قبل الدخول في عمل عدة تدريبات بالكرة متحديا 4 لاعبين زملائه في فريق الأهلي.

ورشح صبحي كل من محمد هامي وعلي معلول وعمرو السولية ومجدي أفشة، للدخول معه في هذا التحدي.