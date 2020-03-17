رسميًا.. اتحاد الكرة الطائرة في أفريقيا يؤجل منافساته لأجل غير مسمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، تأجيل كافة منافساته لأجل غير مسمى كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.
ووفقًا لما ذكره الاتحاد الأفريقي عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فإنه تقرر تعليق نشاطاته حتى إشعار آخر.
وكانت عدد من الدول الأفريقية قد بدأت في الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية.
وسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن أعلن تأجيل منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين والتي كان مقررًا لها أن تبدأ في أبريل المقبل.
الجدير بالذكر أن قرار اتحاد الطائرة الأفريقي جاء بعد ساعات قليلة من إعلان اتحادي أوروبا وأمريكا الجنوبية لكرة القدم، تأجيل منافسات يورو 2020 وكوبا أميركا.
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