الخليج 365 يكشف.. سفر معلول والشناوي وعبد الحفيظ إلى دبي لتصوير برنامج رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي: شهدت الأيام القليلة الماضية سفر ثلاثي الأهلي علي معلول ومحمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ إلى إمارة دبي من أجل تصوير برنامج المقالب الموسمي مع رامز جلال. وعلمت مصادر "الخليج 365" أن حارس الأهلي ولاعبه التونسي ومدير الكرة حصلوا على إذن من إدارة النادي الأحمر للسفر في فترة توقف الدوري الحالية لتصوير البرنامج. وجاء سفر الثلاثي قبل قرار الدولة بتعليق رحلات الطيران من وإلى مصر بداية من الخميس المقبل وحتى نهاية شهر مارس الجاري. وحصل فريق النادي الأهلي على فترة راحة لمدة 6 أيام، وتم منع كل أفراده من السفر إلى الخارج في الوقت الحالي بقرار من مجلس الإدارة.

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