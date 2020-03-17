وزير الرياضة يكرم شباب " رسكيو سكواد " المتطوعين بسياراتهم الدفع الرباعي لإنقاذ العالقين جراء السيول

كرم مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شباب " رسكيو سكواد " المتطوعين بسياراتهم الدفع الرباعي لإنقاذ العالقين جراء السيول التي تعرضت لها البلاد الإسبوع الماضي.

وخلال الاجتماع وجه وزير الرياضة الشكر لهم ، معربا عن سعادته الكبيرة بهؤلاء الشباب ووصفهم بالنموذج الإيجابي ، وجاء تكريمهم تقديرًا لجهودهم البناءة في مساعدة المتضررين من

سوء الأحوال الجوية.

ووعد صبحي بتقديم كافة أنواع الدعم لهم مؤكدا على إنهم سيكونوا ضمن شباب المتطوعين بالوزارة “yly” شباب يدير شباب مشيرا الي أن الوزارة دائما ما تسعى لرعاية الشباب في مختلف المجالات.

وفي نفس السياق تواصل الدكتور أشرف صبحي هاتفيا مع الفريق عبدالمنعم

التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لحل مشاكل سياراتهم التي تأثرت بشكل كبير خلال عمليات الإنقاذ التي قاموا بها أثناء تعرض البلاد للسيول، حيث وافق الفريق التراس على الفور بتحمل تكاليف إصلاح سياراتهم الدفع الرباعي.

يذكر أن " رسكيو سكواد " مجموعة من الشباب أصحاب سيارات الدفع الرباعي قد قاموا بمبادرة لعرض المساعدة بدون مقابل لانقاذ المواطنين الذين قد تأثرت سياراتهم من السيول وسوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.