تأجيل بطولة أمم أفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، التي كان من المقرر إقامتها بين 4 و25 أبريل فيالكاميرون.
كورونا المتزايد بالكاميرون، وتوصية لجنة الطوارئ، تقرر تأجيل البطولة.
وأرسل "كاف" خطابا رسميا لجميع الاتحادات المشاركة بالبطولة القارية، أكد خلاله أنه في ظل انتشار فيروس
وكانت وزارة الرياضة الكاميرونية قد طلبت من "كاف"، في خطاب رسمي، تأجيل بطولة المحليين، بعد مراجعة التقارير الطبية الخاصة بانتشار فيروس كورونا في البلاد.
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