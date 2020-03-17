رسميًّا.. فيفا يوافق على تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برئاسة جياني إنفانتينو منذ قليل بيانًا ينص فيه علي قبول طلب الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الجنوبية لكرةالقدم بشأن تأجيل بطولتي الأمم الأوروبية يورو 2020، وبطولة كوبا أمريكا.
وأصدر فيفا بيانًا عبر الموقع الرسمي منذ قليل ينص علي قرارات بشأن البطولات العالمية والقارية وجاءت القرارات كالتالي:" قبول طلب يوفيا واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة
وعللَّ فيفا سبب اتخاذ تلك القرارات أنها جاءت في ظل ظروف طارئة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدَّ في جميع أرجاء العالم، وتم اتخاذ القرارات حرصًا علي سلامة اللاعبين والجماهير، ومحاولة لمنع انتشار هذا الفيروس.
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