رسميًّا.. فيفا يوافق على تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برئاسة جياني إنفانتينو منذ قليل بيانًا ينص فيه علي قبول طلب الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة

القدم بشأن تأجيل بطولتي الأمم الأوروبية يورو 2020، وبطولة كوبا أمريكا.

وأصدر فيفا بيانًا عبر الموقع الرسمي منذ قليل ينص علي قرارات بشأن البطولات العالمية والقارية وجاءت القرارات كالتالي:" قبول طلب يوفيا واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة

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القدم بتأجيل بطولتي يورو 2020 و كوبا أمريكا، لتقام في لتبدأ من يونيو 2021 وتنتهي في يوليو من نفس العام، بدلًا من فس الفترة في العام الجاري، واتخاذ قرار في وقت لاحق بشأن إعادة جدولة بطولة كأس الاعالم للأندية في وقت مناسب إما فغي عام 2021 أو 2022 أو 2023 ، كما سيتم مناقشة هذا الأمر مع الاتحاد الصيني بشأن كأس العالم للأندية من أجل تجنيب أي تأثير سلبي، بالإضافة إلي مناقشة تلك التغيرات مع الاتحادات والاتحادات الأعضاء، والعمل علي تقويم المباريات الدولية الحالية بهدف إيجاد الحلول المناسبة".

وعللَّ فيفا سبب اتخاذ تلك القرارات أنها جاءت في ظل ظروف طارئة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدَّ في جميع أرجاء العالم، وتم اتخاذ القرارات حرصًا علي سلامة اللاعبين والجماهير، ومحاولة لمنع انتشار هذا الفيروس.