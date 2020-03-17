اللجنة الأوليمبية الدولية تؤكد إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها

أكَّدت اللجنة الأوليمبية الدولية اليوم الثلاثاء، إقامة أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتي ستلعب في اليابان، في الموعد المحددَّ لها من قبل، وأنها من الممكن إجراء بعض التغيرات

في البطولات المؤهلة للبطولة.

وقالت اللجنة فى بيان عقب محادثات مع الاتحادات الرياضية الدولية إنها قد تجرى تغييرات على البطولات

المؤهلة للأولمبياد لكنها ستمضى قدمًا بإقامة الألعاب فى موعدها بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.

والجدير بالذكر أن المنتخب المصري الأوليمبي سيشارك في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بعد أن توَّج ببطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.