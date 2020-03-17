غدًا.. باهر المحمدي يصل إلى القاهرة بعد رحلة علاج بألمانيا

يصل باهر المحمدي كابتن فريق الإسماعيلي إلى القاهرة غدًا" الأربعاء" قادمًا من ألمانيا بعد انتهاء رحلته العلاجية. العلاجية. وأكد الطبيب الألماني لباهر عقب إجراء بعض الفحوصات الطبية حاجته لجلسات تقوية فقط. حاجته لجلسات تقوية فقط. ونشر باهر المحمدي مؤخرًا صورة له داخل الطائرة المتجهة لألمانيا على موقع تويتر وعلَّق قائلاً: "يا رب أجبر بخاطري".

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