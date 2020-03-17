الفيفا يحيي ذكرى وفاة محمد لطيف رائد التعليق

أحيا الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الذكرى الـ30 لوفاة مجمد لطيف المعلق الكروي الراحل، حيث توفي عام 90. وقال الفيفا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "مثل هذا اليوم من عام 1990 توفي رائد التعليق الكروي المصري العربي محمد لطيف عن عمر 80 سنة، شيخ المعلقين وصاحب التعبيرات الكروية الممتعة، لعب لنادي الزمالك ورينجرز الإسكتلندي، وشارك مع المنتخب في كأس العالم 1934".

ونشر الفيفا صورة لمحمد لطيف أثناء مشاركته في أوليمبياد برلين عام 1936. تويتر: "مثل هذا اليوم من عام 1990 توفي رائد التعليق الكروي المصري العربي محمد لطيف عن عمر 80 سنة، شيخ المعلقين وصاحب التعبيرات الكروية الممتعة، لعب لنادي الزمالك ورينجرز الإسكتلندي، وشارك مع المنتخب في كأس العالم 1934".ونشر الفيفا صورة لمحمد لطيف أثناء مشاركته في أوليمبياد برلين عام 1936.

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